Другие материалы
-
Общество
25.11.2023, 08:53
В Москве открылся Международный русско-китайский театральный фестиваль "Точка притяжения"
25 ноября — Mossovetinfo.ru — В пятницу в Московском драматическом театре "Человек" состоялось открытие Международн...
-
Общество
21.11.2023, 11:13
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ объявила сбор предложений для кандидата в Президенты РФ
21 ноября — Mossovetinfo.ru — СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ (СЗРП) объявила сбор предложений для кандидата в Прези...
-
Общество
12.11.2023, 09:23
Пользоваться калькулятором официально разрешили школьникам на ОГЭ по математике
12 ноября — Mossovetinfo.ru — Школьникам на основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике в 2024 году официаль...