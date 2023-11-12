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Общество     25.11.2023 08:53

В Москве открылся Международный русско-китайский театральный фестиваль "Точка притяжения"

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Теги:  Россия  Китай  КНР  Культурный диалог Россия-Китай  фестиваль  культура  творчество 

25 ноября — Mossovetinfo.ru — В пятницу в Московском драматическом театре "Человек" состоялось открытие Международного русско-китайского театрального фестиваля "Точка притяжения", мероприятие продлится до 27 ноября. Об этом сообщает Синьхуа.

Мероприятие направлено на выстраивание культурного диалога России и КНР для знакомства зрителя с традиционными культурными ценностями Китая и формирования параллелей с многовековым русским народным творчеством.

На открытии фестиваля состоялся гала-концерт "Культурный диалог Россия-Китай", на котором перед зрителями выступили артисты из двух стран с различными по формам представлениями, таким как исполнение на народных музыкальных инструментах, чтение стихотворений, оперное пение, демонстрация традиционных народных костюмов, выставка народного искусства и др.

Программа фестиваля включает спектакль по китайской поэзии, детские спектакли по мотивам китайских и русских народных сказок, лаборатории, мастер-классы - каллиграфия, живопись, бумажная вырезка, резьба по дереву, танцевальные шоу, выставки, дефиле костюмов, кинопоказы с музыкальным сопровождением на китайских и русских инструментах.

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Карта места

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Теги: 
Россия  Китай  КНР  Культурный диалог Россия-Китай  фестиваль  культура  творчество 

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