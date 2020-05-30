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Общество     30.05.2020 13:07

В Москве побит рекорд 1976 года по количеству осадков за сутки

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Теги:  осадки  рекорды 

30 мая. Mossovetinfo.ru – В пятницу, 29 июня, в Москве побит рекорд 1976 года по количеству осадков, выпавших за сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам Тишковца, за сутки в Москве выпал в общей сложности 61 миллиметр осадков, что составляет 120% всей месячной нормы (51 миллиметр). Предыдущий суточный рекорд для 29 мая составлял 26,1 миллиметра, а суточный рекорд для мая в целом был установлен в 1976 году и составлял 39 миллиметров осадков.

При этом, в отдельных районах Московской области количество выпавших в пятницу осадков было еще больше: в Красногорске выпало 80 миллиметров, во Внуково - 73 миллиметра, в Шереметьево – 70 миллиметров, в Долгопрудном – 64 миллиметра.

По прогнозам синоптиков, в последний день мая в Москве вновь ожидаются дожди. В уходящем месяце может быть побит абсолютный рекорд по количеству осадков, выпавших в Москве в мае. Он был установлен в мае 1933 года и составил 135 миллиметров.


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Теги: 
осадки  рекорды 

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