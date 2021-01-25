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Общество     25.01.2021 11:50

В Москве побит температурный рекорд для 25 января

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Теги:  погода  температура  рекорды 

25 января. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксирован температурный рекорд для 25 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

К 8 утра на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха в +3,8 градуса. Это максимальная температура воздуха, зафиксированная в Москве 25 января за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Предыдущий рекорд был установлен 25 января 2002 года, когда воздух в Москве прогрелся до +3,6 градуса.

В настоящее время температура воздуха в Москве превышает климатическую норму на 11-12 градусов.

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Теги: 
погода  температура  рекорды 

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