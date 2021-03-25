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Общество     25.03.2021 11:14

В Москве презентовали проект «Справедливый наблюдатель»

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Теги:  Сергей Миронов  Миронов  Справедливая Россия  СР  Справедливая Россия - За Правду  партии  выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму 

25 марта. Mossovetinfo.ru — На площадке московского арт-кластера «Красный октябрь» в четверг, 25 марта, презентовали инновационный проект «Справедливый наблюдатель». Проект разработан партией «Справедливая Россия - За Правду». Об этом сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.

В партии отмечают, что проект «Справедливый наблюдатель» – это существенный шаг в сторону защиты избирательного права граждан на предстоящих выборах в Государственную Думу в сентябре. Проект направлен на подготовку координаторов наблюдения в регионах, а также непосредственно наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса, которые будут участвовать в многодневном голосовании на выборах депутатов.

В рамках проекта предполагается реализация трех важнейших направлений: подготовка координаторов наблюдения, дистанционное обучение наблюдателей и запуск мобильного приложения. Последнее представляет собой уникальную инновационную программу по контролю за ходом голосования. Она позволяет в режиме реального времени связываться с наблюдателем на избирательном участке и координаторами, вводить данные по явке, отслеживать возможные нарушения и реагировать на них, оперативно получать итоги голосования.

В презентации принимают участие председатель партии «Справедливая Россия - За Правду», руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов, исполнительный секретарь президиума центрального совета – руководитель центрального аппарата партии Дмитрий Гусев, руководитель проекта «Справедливый наблюдатель», секретарь президиума центрального совета партии по работе с молодежью Анастасия Павлюченкова, депутат фракции «СР» в Госдуме Дмитрий Ионин, члены президиума ЦС партии Александр Дворкин, Никита Данюк, Марина Ким, член Центрального совета партии Николай Новичков.

Тестирование мобильного приложения планируется на досрочных выборах главы Якутска 26-28 марта.

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Теги: 
Сергей Миронов  Миронов  Справедливая Россия  СР  Справедливая Россия - За Правду  партии  выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму 

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