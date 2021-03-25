Другие материалы
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Общество
25.03.2021, 11:43
СР подготовит 120 тысяч наблюдателей по проекту «Справедливый наблюдатель»
25 марта. Mossovetinfo.ru – Партия «Справедливая Россия - За Правду» подготовит 120 тысяч наблюдателей в рамках нового проекта партии «Справедливый наблюдатель». Об этом заявил председатель партии Сер...
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Общество
25.03.2021, 11:14
В Москве презентовали проект «Справедливый наблюдатель»
25 марта. Mossovetinfo.ru — На площадке московского арт-кластера «Красный октябрь» в четверг, 25 марта, презентовали инновационный проект «Справедливый наблюдатель». Проект разработан партией «Справед...
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Общество
25.03.2021, 09:58
Роскомнадзор предложил ввести регистрацию в соцсетях по паспортам
25 марта. Mossovetinfo.ru — Роскомнадзор предложил собирать информацию о паспортных данных, электронной почте и адресе проживания при регистрации новых пользователей соцсетей, соответствующий проект п...