В Москве презентовали проект «Справедливый наблюдатель»

25 марта. Mossovetinfo.ru — На площадке московского арт-кластера «Красный октябрь» в четверг, 25 марта, презентовали инновационный проект «Справедливый наблюдатель». Проект разработан партией «Справедливая Россия - За Правду». Об этом сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.



В партии отмечают, что проект «Справедливый наблюдатель» – это существенный шаг в сторону защиты избирательного права граждан на предстоящих выборах в Государственную Думу в сентябре. Проект направлен на подготовку координаторов наблюдения в регионах, а также непосредственно наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса, которые будут участвовать в многодневном голосовании на выборах депутатов.



В рамках проекта предполагается реализация трех важнейших направлений: подготовка координаторов наблюдения, дистанционное обучение наблюдателей и запуск мобильного приложения. Последнее представляет собой уникальную инновационную программу по контролю за ходом голосования. Она позволяет в режиме реального времени связываться с наблюдателем на избирательном участке и координаторами, вводить данные по явке, отслеживать возможные нарушения и реагировать на них, оперативно получать итоги голосования.



В презентации принимают участие председатель партии «Справедливая Россия - За Правду», руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов, исполнительный секретарь президиума центрального совета – руководитель центрального аппарата партии Дмитрий Гусев, руководитель проекта «Справедливый наблюдатель», секретарь президиума центрального совета партии по работе с молодежью Анастасия Павлюченкова, депутат фракции «СР» в Госдуме Дмитрий Ионин, члены президиума ЦС партии Александр Дворкин, Никита Данюк, Марина Ким, член Центрального совета партии Николай Новичков.



Тестирование мобильного приложения планируется на досрочных выборах главы Якутска 26-28 марта.