12 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве в четверг, 12 декабря, прощаются с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым. Церемония прощания проходит с 7:00 до 14:00 в Храме Христа Спасителя. Похоронен Лужков будет на Новодевичьем кладбище.
Второй мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет.
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