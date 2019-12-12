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Общество     12.12.2019 08:53

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

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Теги:  Юрий Лужков  Лужков 

12 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве в четверг, 12 декабря, прощаются с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым. Церемония прощания проходит с 7:00 до 14:00 в Храме Христа Спасителя. Похоронен Лужков будет на Новодевичьем кладбище.

Второй мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет.


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Теги: 
Юрий Лужков  Лужков 

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