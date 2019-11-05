5 ноября. Mossovetinfo.ru – Предложения, которые будут включены в итоговый протокол публичных слушаний по проекту бюджета Москвы, будут приниматься до 18:00 6 ноября. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.



«Благодарю всех вас за участие. Поражен очень высокой политической культурой участников слушаний. Всего один человек был не сбалансирован из 1100. Это подтверждает запрос на общественные слушания и детальное обсуждение городского бюджета», –



Публичные слушания прошли во вторник в Общественной палате москвы и длились более шести часов. Для участия зарегистрировались более 1,1 тысячи человек.