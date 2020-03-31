31 марта. Mossovetinfo.ru – В результате похолодания и снегопада в Москве сформировался устойчивый снежный покров высотой до 6 сантиметров, сообщает Гидрометцентр.



По данным синоптиков, в районе метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет около 3 сантиметров, в центре города – до 5 сантиметров, в районе МГУ – 6 сантиметров.



Холодная погода сохранится в течение всего дня вторника, 31 марта, также ожидается продолжение снегопада. В результате к вечеру высота снежного покрова в Москве может вырасти на 1-2 сантиметра. Также ожидается сильный ветер, с порывами до 17 метров в секунду.



По прогнозам синоптиков, тепло вернется в Москву во второй половине недели.