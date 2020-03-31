31 марта. Mossovetinfo.ru – В результате похолодания и снегопада в Москве сформировался устойчивый снежный покров высотой до 6 сантиметров, сообщает Гидрометцентр.
По данным синоптиков, в районе метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет около 3 сантиметров, в центре города – до 5 сантиметров, в районе МГУ – 6 сантиметров.
Холодная погода сохранится в течение всего дня вторника, 31 марта, также ожидается продолжение снегопада. В результате к вечеру высота снежного покрова в Москве может вырасти на 1-2 сантиметра. Также ожидается сильный ветер, с порывами до 17 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, тепло вернется в Москву во второй половине недели.
10:26 Общество В Москве сформировался снежный покров высотой до 6 сантиметров
10:04 Власть Москвичей с 1 апреля по 30 июня освободят от взносов на капремонт
10:04 Власть С 31 марта в Москве приостановлена работа букмекерских контор
09:57 В России Более 201 тысячи человек в России находятся под наблюдением из-за коронавируса
09:02 Город (Москва и область) В Москве от коронавируса вылечились уже 70 человек
17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений
09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений