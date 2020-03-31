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Общество     31.03.2020 10:26

В Москве сформировался снежный покров высотой до 6 сантиметров

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Теги:  Гидрометцентр  снег  погода 

31 марта. Mossovetinfo.ru – В результате похолодания и снегопада в Москве сформировался устойчивый снежный покров высотой до 6 сантиметров, сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в районе метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет около 3 сантиметров, в центре города – до 5 сантиметров, в районе МГУ – 6 сантиметров.

Холодная погода сохранится в течение всего дня вторника, 31 марта, также ожидается продолжение снегопада. В результате к вечеру высота снежного покрова в Москве может вырасти на 1-2 сантиметра. Также ожидается сильный ветер, с порывами до 17 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, тепло вернется в Москву во второй половине недели.


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Теги: 
Гидрометцентр  снег  погода 

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