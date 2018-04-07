7 апреля. Mossovetinfo.ru – Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» стартует в Москве 7 апреля и продлится до 15 апреля.
Он организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые этот фестиваль прошел в столице в 2014 году.
В 2018 году в рамках фестиваля будет работать 38 площадок: они откроются на столичных улицах и площадях, в городских парках и на территориях вблизи московских храмов.
Организаторы отмечают, что в этом году пасхальный фестиваль посвящен благотворительности и призван показать, что благотворительность - это просто, и каждый может вложить свой вклад в улучшение чьей-то жизни.
На фестивале будет организован сбор материальной помощи для поддержки деятелей искусств, для оказания помощи социально незащищенным людям, помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, будет открыт отдельный счет для сбора средств на помощь приютам для бездомных животных.
09:48 Город (Москва и область) Список бесплатных автобусов до кладбищ в Москве на Пасху
09:43 В мире Москву назвали самым загруженным от пробок городом Европы
09:32 Город (Москва и область) Как будет работать транспорт в Москве в пасхальную ночь
09:27 Общество В Москве стартует фестиваль «Пасхальный дар»
09:08 Общество МЧС: в Москве 7 апреля ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду
16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства
21:37 Общество График модульных каникул в московских школах могут пересмотреть
19:25 Общество В рамках фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 бесплатных экскурсий
16:42 Происшествия Пожарная безопасность нарушена в 50% ТЦ Москвы и Подмосковья
08:51 В России Новую версию законопроекта о регулировании соцсетей внесли в Госдуму
07:56 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой ветки метро разгрузили «Петровско-Разумовскую» на 40%
15:11 В мире Более 1,7 миллиона билетов продано на матчи ЧМ-2018
14:43 В России Как россияне будут отдыхать в майские праздники в 2018 году