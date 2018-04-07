7 апреля. Mossovetinfo.ru – Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» стартует в Москве 7 апреля и продлится до 15 апреля.



Он организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые этот фестиваль прошел в столице в 2014 году.



В 2018 году в рамках фестиваля будет работать 38 площадок: они откроются на столичных улицах и площадях, в городских парках и на территориях вблизи московских храмов.



Организаторы отмечают, что в этом году пасхальный фестиваль посвящен благотворительности и призван показать, что благотворительность - это просто, и каждый может вложить свой вклад в улучшение чьей-то жизни.



На фестивале будет организован сбор материальной помощи для поддержки деятелей искусств, для оказания помощи социально незащищенным людям, помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, будет открыт отдельный счет для сбора средств на помощь приютам для бездомных животных.