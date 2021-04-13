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Общество     13.04.2021 14:27

В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 13 апреля

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Теги:  погода  температура  рекорды 

13 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 13 апреля за все время метеонаблюдений, сообщает портал «Метеоновости».

Сообщается, что к 13:00 на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха в 21,2 градуса. Предыдущий рекорд был установлен 13 апреля 2008 года, когда воздух в Москве прогрелся до +20,4 градуса.

При этом, окончательное значение нового рекорда будет определено к вечеру, так как по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве будет повышаться как минимум до 17:00.

Ранее сообщалось, что вторник, 13 апреля, может стать самым теплым днем в Москве с начала года.

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Теги: 
погода  температура  рекорды 

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