14 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве установлен новый рекорд тепла. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



В воскресенье, 14 октября, воздух в столице прогрелся до +17,9°. Это на 0,3° теплее суточного рекорда для 14 октября, установленного в 1979 году.



14 октября 2018 года стало самым теплым днем за всю без малого 70-летнюю историю метеонаблюдений на метеостанции ВДНХ.