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Общество     31.08.2020 16:16

В Москве установлен новый температурный рекорд для 31 августа

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Теги:  погода  рекорды 

31 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве установлен новый температурный рекорд для 31 августа, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр.

По данным метеостанции ВДНХ, к 14:00 температура воздуха в Москве поднялась до 30 градусов тепла.

Предыдущий температурный рекорд для 31 августа был установлен в 1992 году, когда воздух в Москве прогрелся до +29,5 градуса.


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Теги: 
погода  рекорды 

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