31 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве установлен новый температурный рекорд для 31 августа, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр.



По данным метеостанции ВДНХ, к 14:00 температура воздуха в Москве поднялась до 30 градусов тепла.



Предыдущий температурный рекорд для 31 августа был установлен в 1992 году, когда воздух в Москве прогрелся до +29,5 градуса.