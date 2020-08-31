31 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве установлен новый температурный рекорд для 31 августа, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр.
По данным метеостанции ВДНХ, к 14:00 температура воздуха в Москве поднялась до 30 градусов тепла.
Предыдущий температурный рекорд для 31 августа был установлен в 1992 году, когда воздух в Москве прогрелся до +29,5 градуса.
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