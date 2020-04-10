10 апреля. Mossovetinfo.ru – Выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей в Москве существенно увеличены. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Новый размер пособия составит 7613 рублей в месяц. Выплаты будут перерассчитаны, начиная с января 2020 года.



«Повышение пособия – мера не временная, а постоянная. Его будут выплачивать и после окончания пандемии коронавируса», - отметил Собянин.



Мэр Москвы отметил, что в период действия режима повышенной готовности москвичи, потерявшие работу, смогут оформить пособие на ребенка без учета доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице.



Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях. В Москве эта выплата действовала ранее.