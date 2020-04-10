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Общество     10.04.2020 21:08

В Москве увеличили выплаты на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей

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Теги:  малообеспеченные семьи  Сергей Собянин  Собянин  дети  семьи с детьми 

10 апреля. Mossovetinfo.ru – Выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей в Москве существенно увеличены. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Новый размер пособия составит 7613 рублей в месяц. Выплаты будут перерассчитаны, начиная с января 2020 года.

«Повышение пособия – мера не временная, а постоянная. Его будут выплачивать и после окончания пандемии коронавируса», - отметил Собянин.

Мэр Москвы отметил, что в период действия режима повышенной готовности москвичи, потерявшие работу, смогут оформить пособие на ребенка без учета доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице.

Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях. В Москве эта выплата действовала ранее.


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Теги: 
малообеспеченные семьи  Сергей Собянин  Собянин  дети  семьи с детьми 

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