10 апреля. Mossovetinfo.ru – Выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей в Москве существенно увеличены. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Новый размер пособия составит 7613 рублей в месяц. Выплаты будут перерассчитаны, начиная с января 2020 года.
«Повышение пособия – мера не временная, а постоянная. Его будут выплачивать и после окончания пандемии коронавируса», - отметил Собянин.
Мэр Москвы отметил, что в период действия режима повышенной готовности москвичи, потерявшие работу, смогут оформить пособие на ребенка без учета доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице.
Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях. В Москве эта выплата действовала ранее.
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