11 мая. Mossovetinfo.ru – Гроза возможна в Москве вечером в субботу, 11 мая. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Максимальная температура воздуха составит +21…+23°, в Подмосковья +19…+24°. Атмосферное давление в норме – 748 миллиметров ртутного столба.