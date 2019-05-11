11 мая. Mossovetinfo.ru – Гроза возможна в Москве вечером в субботу, 11 мая. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Максимальная температура воздуха составит +21…+23°, в Подмосковья +19…+24°. Атмосферное давление в норме – 748 миллиметров ртутного столба.
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