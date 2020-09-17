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Общество     17.09.2020 22:56

В Москве вечером 17 сентября местами выпало более половины месячной нормы осадков

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Теги:  погода 

17 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве в отдельных районах городах вечером в четверг выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства. В частности, в САО - 35, СВАО - 35,8, ВАО - 30,2 и ЮВАО - 28.

Сильный ветер повалил 27 деревьев, были повреждены 10 автомобилей. Пострадавших нет.

Все объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, никаких сбоев не допущено.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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