17 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве в отдельных районах городах вечером в четверг выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства. В частности, в САО - 35, СВАО - 35,8, ВАО - 30,2 и ЮВАО - 28.
Сильный ветер повалил 27 деревьев, были повреждены 10 автомобилей. Пострадавших нет.
Все объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, никаких сбоев не допущено.
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