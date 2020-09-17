17 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве в отдельных районах городах вечером в четверг выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства. В частности, в САО - 35, СВАО - 35,8, ВАО - 30,2 и ЮВАО - 28.



Сильный ветер повалил 27 деревьев, были повреждены 10 автомобилей. Пострадавших нет.



Все объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, никаких сбоев не допущено.