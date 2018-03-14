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09:39 Общество В Москве вечером в среду пройдет ледяной дождь
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19:48 Город (Москва и область) Собчак на митинге в Волоколамске потребовала закрыть местный полигон мусора
11:01 В России Путин рассказал о своем отношении к российской оппозиции
17:00 В мире IAAF не стала восстанавливать членство ВФЛА
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