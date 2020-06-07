8 июня. Mossovetinfo.ru – В ходе голосования по внесению изменений в Конституцию, на всех избирательных участках Москвы будет работать система видеонаблюдения, сообщил в своем телеграм-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.



Системы видеонаблюдения будут работать на всех избирательных участках, причем не только в день голосования 1 июля, но и в течение предыдущих 6 дней, когда будет проходить предварительное голосование.



ЦИК одобрил проведения электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Запись на электронное голосование уже открылась.