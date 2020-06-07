Другие материалы
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Общество
08.06.2020, 09:02
В Москве во время голосования по Конституции будет работать видеонаблюдение
8 июня. Mossovetinfo.ru – В ходе голосования по внесению изменений в Конституцию, на всех избирательных участках Москвы будет работать система видеонаблюдения, сообщил в своем телеграм-канале глав...
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Общество
08.06.2020, 08:47
Парки Москвы подготовили онлайн-программу на неделю с 8 по 14 июня
8 июня. Mossovetinfo.ru – Московские парки подготовили онлайн-программу на неделю с 8 по 14 июня. Всех желающих ждут виртуальная экскурсия по музею Парка Горького, художественный мастер-клас...
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Общество
07.06.2020, 19:48
Елена Шувалова исключена из КПРФ
6 июня. Mossovetinfo.ru - На пленуме московского городского комитета КПРФ Елену Шувалову, депутата Мосгордумы нынешнего и предыдущего созывов, представляющую в городском парламенте центральные рай...