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Общество     11.07.2020 14:30

В Москве во второй половине дня 11 июля ожидаются гроза и сильный ветер

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Теги:  погода  прогноз погоды  МЧС 

11 июля. Mossovetinfo.ru – Гроза,  а также порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве во второй половине дня в субботу, 11 июля. Об этом сообщает МЧС.

В случае необходимости МЧС просит звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве: 8 (495) 637-22-22.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  МЧС 

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