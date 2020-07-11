В Москве во второй половине дня 11 июля ожидаются гроза и сильный ветер

11 июля. Mossovetinfo.ru – Гроза, а также порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве во второй половине дня в субботу, 11 июля. Об этом сообщает МЧС.



В случае необходимости МЧС просит звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве: 8 (495) 637-22-22.