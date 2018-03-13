В Москве впервые с начала года зафиксирована плюсовая температура

13 марта. Mossovetinfo.ru - В Москве впервые с начала года зафиксирована плюсовая температура.



Как сообщили в Метеобюро, в 12:00 во вторник на метеостанции на ВДНХ было зафиксировано 0,8 градуса тепла. В центре Москвы воздух прогрелся до 1,1 градуса.