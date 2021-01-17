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Общество     17.01.2021 10:00

В Москве впервые с начала зимы похолодало до минус 20 градусов

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Теги:  погода  прогноз погоды 

17 января. Mossovetinfo.ru – Температура воздуха в Москве впервые с начала зимы опустилась ниже 20 градусов. Об этом «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро,

К 7:00 воскресенья на главной метеостанции Москвы на ВДНХ было зафиксировано 20,3 градуса мороза. Самое холодное 17 января было в 1940 году – 42,1 градуса мороза.

По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник в Москве ожидается до 25 градусов ниже нуля.

Ранее сообщалось, что температуру в системе отопления в Москве подняли до максимума.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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