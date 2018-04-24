24 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве впервые выявили вирус клещевого энцефалита. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад научной группы Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.



Очаг клещевого энцефалита в Москве выявлен в лесопарке между Рублевским шоссе, Осенней и Крылатской улицей.



Авторы доклада предположили, что ВКЭ занесли птицы и млекопитающие, на которых паразитировали инфицированные клещи. Эксперты отмечают, что после укуса всего несколько процентов людей заболевают, это зависит от иммунитета.