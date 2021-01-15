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Общество     15.01.2021 11:24

В Москве впервые зафиксировано более 80 смертей от коронавируса за сутки

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

15 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 5 534 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Кроме того, за сутки от коронавируса выздоровели 6 602 пациента из числа заболевших ранее. Скончался в результате заболевания 81 человек. Этом максимальный показатель суточной смертности от коронавируса за все время пандемии. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 29 мая, когда за сутки в Москве от коронавируса скончались 78 человек.

В целом по России за сутки было зафиксировано 24 715 новых случаев заражения коронавирусом. Вылечились от заболевания 27 636 человек, скончались 555 человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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