В Москве впервые зафиксировано более 80 смертей от коронавируса за сутки

15 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 5 534 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, за сутки от коронавируса выздоровели 6 602 пациента из числа заболевших ранее. Скончался в результате заболевания 81 человек. Этом максимальный показатель суточной смертности от коронавируса за все время пандемии. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 29 мая, когда за сутки в Москве от коронавируса скончались 78 человек.



В целом по России за сутки было зафиксировано 24 715 новых случаев заражения коронавирусом. Вылечились от заболевания 27 636 человек, скончались 555 человек.