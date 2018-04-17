17 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве второй день подряд в воздухе фиксируется превышение уровня сероводорода, следует из данных «Мосэкомониторинга».



Предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода была превышена в ночь на вторник в нескольких районах на востоке и юго-востоке Москвы.



В частности, в районе Косино-Ухтомский зафиксировали превышение ВДК в 4,4 раза, в районе Новокосино – в 1,8 раза. ПДК также была первышена в районах Марьино, Выхино-Жулебино, Люблино и Рязанский.



В ночь на 16 апреля ПДК была превышена в районах Косино-Ухтомский, Рязанский, Выхино-Жулебино и Люблино.