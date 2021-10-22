 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Общество     22.10.2021 11:31

В Москве выявлено более 8000 новых случаев COVID-19

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19 

22 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 8166 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Это максимум с 26 июня, когда сообщалось о 8 457 случаях заражения за сутки.

19 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели в Москве с 25 октября обязаны перевести на удаленку не менее 30 процентов сотрудников, а москвичи старше 60 лет должны соблюдать домашний режим.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября, разрешающий главам регионов вводить дополнительные нерабочие дни.

После этого Собянин объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября в Москве. О том, какие ограничения будут действовать в Москве в эти дни, , читайте здесь. Некоторые ограничения будут введены после завершения нерабочих дней, с 8 ноября.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19 

Возврат к списку

Лента новостей

11:31 Общество В Москве выявлено более 8000 новых случаев COVID-19

08:52 Другое Болдуин убил оператора-постановщика в ходе съемок фильма «Ржавчина»

12:40 Город (Москва и область) В Подмосковье дни с 28 октября по 7 ноября будут нерабочими, вводятся ограничения

12:23 Город (Москва и область) Какие ограничения будут действовать в Москве с 8 ноября

12:21 Город (Москва и область) Какие ограничения будут действовать в Москве с 28 октября по 7 ноября

Актуальные материалы

12:40 Город (Москва и область) В Подмосковье дни с 28 октября по 7 ноября будут нерабочими, вводятся ограничения

12:23 Город (Москва и область) Какие ограничения будут действовать в Москве с 8 ноября

19:37 Общество Реальная политика начинается с ремонта скамейки во дворе

10:07 В России В России вступили в силу новые правила подключения к газораспределительным сетям

17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru