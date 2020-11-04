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Общество     04.11.2020 11:16

В Москве выявлено максимально число новых случаев коронавируса с 7 мая

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Теги:  коронавирус 

4 ноября. Mossovetinfo.ru - В Москве выявлено максимальное число новых случав коронавируса с 4 ноября. Как сообщает оперативный штаб, за сутки в столице выявлено 5826 новых случаев. За 7 мая было зафиксировано 5846 случаев. Рекордное число случаев за все время пандемии было выявлено 6 мая - 6703.

За последние сутки госпитализировано 1453 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 367 человек.

В России за сутки подтверждено 19768 новых случаев.


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Теги: 
коронавирус 

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