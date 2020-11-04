4 ноября. Mossovetinfo.ru - В Москве выявлено максимальное число новых случав коронавируса с 4 ноября. Как сообщает оперативный штаб, за сутки в столице выявлено 5826 новых случаев. За 7 мая было зафиксировано 5846 случаев. Рекордное число случаев за все время пандемии было выявлено 6 мая - 6703.



За последние сутки госпитализировано 1453 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 367 человек.



В России за сутки подтверждено 19768 новых случаев.