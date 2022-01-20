 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация
Общество     20.01.2022 13:38

В Москве выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 за все время пандемии

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19 

20 января. Mossovetinfo.ru – В Москве выявлено рекордное число новых случаев коронавируса за все время пандемии. Из данных на сайте Стопкоронавирус.рф следует, что за последние сутки в столицы выявлено 11 557 случаев заболевания.

До этого максимальное число случаев было выявлено в столице летом 2021 года – 19 июня сообщалось о 9120 новых случаев. При этом, как сообщили в московском оперштабе, уровень госпитализаций остается стабильным - за сутки госпитализировано 930 человек.

Ранее Собянин продлил до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями. 

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19 

Возврат к списку

Лента новостей

13:38 Общество В Москве выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 за все время пандемии

13:25 Город (Москва и область) Собянин: за 10 лет москвичей стало на полтора миллиона больше

11:02 Происшествия Семь пассажиров маршрутки госпитализированы после ДТП с грузовиком в Подмосковье

09:54 Город (Москва и область) Традиционное обращение губернатора Московской области перенесли из-за распространения коронавируса

20:34 В мире Глава МИД России призвал Госсекретаря США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии»

Актуальные материалы

13:38 Общество В Москве выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 за все время пандемии

11:11 Другое Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская заработала в YouTube $28 млн в 2021 году

18:29 В мире C совместным заявлением о предотвращении ядерной войны выступили лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции

17:16 Власть Путин: Россия не сердится, Россия — сосредотачивается

09:15 Другое Пять основных симптомов омикрон-штамма, на которые жалуются заболевшие британцы

15:54 Власть Путин: нужно создать механизм контроля за ценами на стройматериалы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru