15 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве выявлено наибольшее количество случаев заражения коронавирусом за последние 2,5 месяца, сообщает оперативный штаб.



За последние сутки в столице коронавирусом заболели 730 человек. В общей сложности с начала пандемии в России выявлено 272 523 случая заражения коронавирусом.



В общей сложности от коронавируса в Москве вылечились 231 483 человека, скончались 5006 человек.



Всего в России на 15 сентября выявлено 1 073 849 случаев заражения коронавирусом 884 305 человек выздоровели, 18 785 человек скончались.