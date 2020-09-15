15 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве выявлено наибольшее количество случаев заражения коронавирусом за последние 2,5 месяца, сообщает оперативный штаб.
За последние сутки в столице коронавирусом заболели 730 человек. В общей сложности с начала пандемии в России выявлено 272 523 случая заражения коронавирусом.
В общей сложности от коронавируса в Москве вылечились 231 483 человека, скончались 5006 человек.
Всего в России на 15 сентября выявлено 1 073 849 случаев заражения коронавирусом 884 305 человек выздоровели, 18 785 человек скончались.
10:45 Общество В Москве выявлено наибольшее число новых случаев COVID-19 за 2,5 месяца
10:38 Город (Москва и область) Какие документы можно оформить в центрах госуслуг одним пакетом
09:23 Власть Россия открыла границу с Южной Осетией
08:17 Город (Москва и область) Когда в Москве включат отопление
02:42 Общество Навальный намерен вернуться в Россию после выздоровления - СМИ
08:17 Город (Москва и область) Когда в Москве включат отопление
08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники
10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский
08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»
09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева
11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос