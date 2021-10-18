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Общество
19.10.2021, 12:26
В Москве за сутки госпитализировали 1267 человек с COVID-19
19.10.2021г. Mossoverinfo.ru - Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: ...
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Общество
18.10.2021, 19:37
Реальная политика начинается с ремонта скамейки во дворе
Председатель Совета директоров компании «PR-3000» – Радкевич Станислав Борисович, доктор политических наук (сп...
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Общество
18.10.2021, 11:54
В Москве за сутки выявлено 6823 новых cлучаев COVID-19
18 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 6823 новых cлучаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оп...