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Общество     22.12.2020 11:50

В Москве за сутки госпитализировано 1844 человека с коронавирусом

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Теги:  коронавирус  статистика 

22 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве госпитализировали 1 844 человека с коронавирусом, в московских больницах на аппаратах ИВЛ находится 500 человек, сообщает оперативный штаб.

Всего за прошедшие сутки в Москве выявлено 7 237 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5 003 человека, скончался за сутки 71 человек.

В целом по России за сутки зафиксировано 28 776 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 24 158 человек из числа заболевших ранее, скончался в результате заболевания 561 человек


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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