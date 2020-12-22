22 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве госпитализировали 1 844 человека с коронавирусом, в московских больницах на аппаратах ИВЛ находится 500 человек, сообщает оперативный штаб.



Всего за прошедшие сутки в Москве выявлено 7 237 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5 003 человека, скончался за сутки 71 человек.



В целом по России за сутки зафиксировано 28 776 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 24 158 человек из числа заболевших ранее, скончался в результате заболевания 561 человек