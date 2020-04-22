22 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки скончались 27 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб.
Среди умерших - пациенты от 38 до 90 лет. 38-летний пациент страдал хроническим бронхитом.
За всем время в Москве от коронавируса умерли 288 человек.
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