22 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки скончались 27 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб.



Среди умерших - пациенты от 38 до 90 лет. 38-летний пациент страдал хроническим бронхитом.



За всем время в Москве от коронавируса умерли 288 человек.