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Общество     22.04.2020 23:21

В Москве за сутки скончались 27 человек с коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки скончались 27 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб.

Среди умерших - пациенты от 38 до 90 лет. 38-летний пациент страдал хроническим бронхитом.

За всем время в Москве от коронавируса умерли 288 человек.


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Теги: 
коронавирус 

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