В Москве за сутки выявлено 6823 новых cлучаев COVID-19

18 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 6823 новых cлучаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Более 6,5 тысячи случаев заболевания фиксируется в столице пятый день подряд.



За сутки госпитализировано 1267 человек, на ИВЛ находятся 639 человек. Вылечились от коронавируса еще 3237 человек. За сутки скончались 69 человек.