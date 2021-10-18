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Общество     18.10.2021 11:54

В Москве за сутки выявлено 6823 новых cлучаев COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

18 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 6823 новых cлучаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Более 6,5 тысячи случаев заболевания фиксируется в столице пятый день подряд.

За сутки госпитализировано 1267 человек, на ИВЛ находятся 639 человек. Вылечились от коронавируса еще 3237 человек. За сутки скончались 69 человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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