3 августа. Mossovetinfo.ru – В течение недели в Москву вновь вернется малооблачная и жаркая погода, сообщает центр погоды «Фобос».



Если в понедельник температура воздуха днем в Москве не поднимется выше +22..24°, то уже во вторник и среду температура вырастет до +27..30°. При этом, ожидается малооблачная погода без осадков.



Однако ближе к концу недели в Москву вновь придет атмосферный фронт, и, хотя температура воздуха по прежнему будет высокой - +26..28°, в городе пройдут дожди.

