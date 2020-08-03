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Общество     03.08.2020 08:41

В Москву возвращается 30-градусная жара

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Теги:  погода  прогноз погоды 

3 августа. Mossovetinfo.ru – В течение недели в Москву вновь вернется малооблачная и жаркая погода, сообщает центр погоды «Фобос».

Если в понедельник температура воздуха днем в Москве не поднимется выше +22..24°, то уже во вторник и среду температура вырастет до +27..30°. При этом, ожидается малооблачная погода без осадков.

Однако ближе к концу недели в Москву вновь придет атмосферный фронт, и, хотя температура воздуха по прежнему будет высокой - +26..28°, в городе пройдут дожди.


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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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