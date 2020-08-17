17 августа. Mossovetinfo.ru – В течение недели в Москве ожидается ясная, по-летнему теплая погода без осадков, сообщает центр погоды «Фобос».
С понедельника по четверг в Москве ожидается малооблачная или ясная погода, без осадков, температура воздуха в дневное время будет подниматься до +25..28°.
В пятницу, 21 августа в небе вновь появятся дождевые облака, однако это практически не скажется на температуре воздуха, которая останется по летнему теплой: +22..25°.
09:11 Общество В Москву возвращается летнее тепло
09:03 В мире Ученые назвали новую версию появления коронавируса COVID-19
08:39 В России В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников
08:13 Город (Москва и область) «Техноград» на ВДНХ приглашает на бесплатные мастер-классы и тренинги
14:15 Власть Путин подтвердил Лукашенко готовность оказать содействие по линии ОДКБ
14:15 Власть Путин подтвердил Лукашенко готовность оказать содействие по линии ОДКБ
10:24 Власть Распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство
09:50 Город (Москва и область) Вакцинация от гриппа начнется в Москве с 1 сентября
13:20 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» откроется после реконструкции в 2021 году
20:18 Город (Москва и область) Власти Москвы опубликовали данные о смертности за июль
19:51 В мире Задержанные в Белоруссии 32 россиянина вернулись на родину