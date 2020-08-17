17 августа. Mossovetinfo.ru – В течение недели в Москве ожидается ясная, по-летнему теплая погода без осадков, сообщает центр погоды «Фобос».



С понедельника по четверг в Москве ожидается малооблачная или ясная погода, без осадков, температура воздуха в дневное время будет подниматься до +25..28°.



В пятницу, 21 августа в небе вновь появятся дождевые облака, однако это практически не скажется на температуре воздуха, которая останется по летнему теплой: +22..25°.