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Общество     17.08.2020 09:11

В Москву возвращается летнее тепло

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Теги:  погода  прогноз погоды 

17 августа. Mossovetinfo.ru – В течение недели в Москве ожидается ясная, по-летнему теплая погода без осадков, сообщает центр погоды «Фобос».

С понедельника по четверг в Москве ожидается малооблачная или ясная погода, без осадков, температура воздуха в дневное время будет подниматься до +25..28°.

В пятницу, 21 августа в небе вновь появятся дождевые облака, однако это практически не скажется на температуре воздуха, которая останется по летнему теплой: +22..25°.


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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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