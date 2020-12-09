9 декабря. Mossovetinfo.ru - При вакцинации от коронавируса отказ от алкоголя необходим в течение 3 дней после получения каждой из доз вакцины, сообщает ТАСС со ссылкой на главу НИЦ имени Гамалеи Александра Гинцбурга.



По словам Гинцбурга, о полном отказе от алкоголя на весь период вакцинации речь не идет, необходимо лишь разумное ограничение. Гинцбург также подчеркнул, что подобные ограничения необходимы при любой другой вакцинации.



«Тем не менее мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола».



Гинцбург отметил, что злоупотребление алкоголем в период вакцинации может сильно снизить иммунитет, а также заметно снизить эффективность вакцины или вообще сделать вакцинацию бессмысленной.



Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью прекратить употребление алкоголя необходимо минимум за две недели до первого укола. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что полноценный иммунный ответ на вакцину от коронавируса формируется 42 дня. В этот период также необходимо соблюдать меры предосторожности, в том числе ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему.