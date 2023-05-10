19 мая — Mossovetinfo.ru — В «Ночь музеев», 20–21 мая, пользователи ВКонтакте увидят уникальные лекции и мастер-классы от ведущих площадок Москвы, Петербурга и других регионов, - сообщает пресс-служба VK.На платформах VK Видео и VK Клипы появятся специальные разделы, «Ночь музеев», где будут собраны эксклюзивные лекции, экскурсии и интерактивные мастер-классы — все они будут доступны в сообществе «Культура ВКонтакте»,В акции примут участие более 50 ведущих площадок со всей страны: московские ГИМ, Музей современного искусства «Гараж» и Мультимедиа Арт Музей, петербургские Эрмитаж, Эрарта и Российский этнографический музей, тульский творческий кластер «Октава», Музей геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске и многие другие.