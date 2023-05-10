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Общество     19.05.2023 09:21

В «Ночь музеев» пользователи ВКонтакте увидят уникальные лекции и мастер-классы от ведущих площадок

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Теги:  20–21 мая  Ночь музеев  лекции  мастер-классы VK  VK Видео  VK Клипы 

19 мая — Mossovetinfo.ru — В «Ночь музеев», 20–21 мая, пользователи ВКонтакте увидят уникальные лекции и мастер-классы от ведущих площадок Москвы, Петербурга и других регионов, - сообщает пресс-служба VK.

На платформах VK Видео и VK Клипы появятся специальные разделы, «Ночь музеев», где будут собраны эксклюзивные лекции, экскурсии и интерактивные мастер-классы — все они будут доступны в сообществе «Культура ВКонтакте»,

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В акции примут участие более 50 ведущих площадок со всей страны: московские ГИМ, Музей современного искусства «Гараж» и Мультимедиа Арт Музей, петербургские Эрмитаж, Эрарта и Российский этнографический музей, тульский творческий кластер «Октава», Музей геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске и многие другие.

Подробнее про акцию «Ночь музеев» и программу акции.

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Карта места

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Теги: 
20–21 мая  Ночь музеев  лекции  мастер-классы VK  VK Видео  VK Клипы 

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