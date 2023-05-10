Другие материалы
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Общество
19.05.2023, 09:21
В «Ночь музеев» пользователи ВКонтакте увидят уникальные лекции и мастер-классы от ведущих площадок
19 мая — Mossovetinfo.ru — В «Ночь музеев», 20–21 мая, пользователи ВКонтакте увидят уникальные лекции и мастер-классы ...
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Общество
11.05.2023, 16:50
12 мая начинается предварительная онлайн-регистрация в акции "Ночь в музее" - 2023 в Москве
11 мая. Mossovetinfo.ru - 12 мая начинается предварительная онлайн-регистрация проводимой в Москве 20 мая 2023 года Всерос...
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Общество
10.05.2023, 12:17
Бахрушинский оцифровал фронтовые дневники театров
10 мая - Mossovetinfo.ru - Бахрушинский театральный музей завершил постраничную оцифровку всех фронтовых дневников т...