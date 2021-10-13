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Общество     13.10.2021 10:18

В ноябре россиян ждут 4 выходных подряд

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Теги:  выходные  День народного единства 

13 октября. Mossovetinfo.ru — В ноябре россиян ожидают «длинные» выходные, в связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать четыре дня подряд, сообщает «Российская газета».

В 2021 году День народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадает на четверг. В связи с этим выходным станет также пятница, 5 ноября, а дальше следуют два законных выходных суббота и воскресенье, 6 и 7 ноября.

Кроме того, напоминается, что в день, предшествующий праздничному выходному, в среду 3 ноября, рабочий день будет сокращен на 1 час.

Ноябрьские праздники станут последними «длинными» выходными в 2021 году. В следующий раз «длинные» выходные ожидают россиян уже в новогодние праздники.

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Теги: 
выходные  День народного единства 

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