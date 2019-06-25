25 июня. Mossovetinfo.ru – В Общественной палате Москвы создан электронный штаб для наблюдения за дистанционным голосованием на выборах в Мосгордуму, данное решение было принято на заседании Совета ОП.



Штаб по наблюдению за дистанционным голосованием создан внутри штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму ОП Москвы. В него вошли члены ОП и привлеченные эксперты, обязанностью которых будет отслеживать проведение экспериментального электронного голосования в трех избирательных округах. Руководителем электронного штаба назначен экс-замглавы Минкомсвязи Илья Массух.



По словам главы штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексея Венедиктова, задача электронного штаба сложнее, чем наблюдение за обычными выборами, так как процедура контроля обычных выборов уже отработана, а электронное голосование будет проводится впервые.



Венедиктов также сообщил, что принято решение увеличить приз для хакеров, которые в период тестирования системы электронного голосования сумеют взломать систему. Сумма приза увеличена с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. Тестирование системы начнется 11 июля и продлится до 22 июля. В этот период все желающие могут попробовать взломать систему. Если система электронного голосования не будет взломана, штаб по наблюдению за выборами доложит о готовности к электронному голосованию Мосгоризбиркому и ОП Москвы. Если же система будет взломана, то решение о проведении дополнительного тестирования будет принимать электронный штаб.



Эксперимент по проведению электронного голосования на выборах в Мосгордуму пройдет в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Всего будет выбрано 45 депутатов от мажоритарных округов.