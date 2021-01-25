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Общество     25.01.2021 09:11

В ОП РФ предложили ограничить шумные ремонтные работы тремя днями в неделю

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Теги:  ОП РФ  ремонт  шум  ограничение 

25 января. Mossovetinfo.ru – В Общественной палате РФ предложили ограничить шумные работы по ремонту в жилых домах до трех дней в неделю, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ОП РФ главе Минстроя Иреку Файзулину.

При этом, данную норму предлагается не распространять на новостройки (до 18 месяцев со времени сдачи в эксплуатацию).

В настоящее время проводить шумные ремонтные работы в жилых домах разрешается не более 8 часов в день, во все дни, кроме воскресений и праздничных дней. При этом, днем предусмотрен двухчасовой перерыв.

Однако, по мнению авторов инициативы, в условиях, когда многие люди перешли на удаленную работу, длительный шум негативно сказывается на их здоровье.

Идею ОП РФ поддержали в «Деловой России», в общественном совете при Минстрое, а также в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

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Теги: 
ОП РФ  ремонт  шум  ограничение 

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