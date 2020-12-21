21 декабря. Mossovetinfo.ru - Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести в России продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих, о своем предложении она рассказала РИА Новости.



По словам Оглоблиной, несмотря на соглашение о заморозке цен, заключенное с некоторыми компаниями -производителями продуктов, цены будут заморожены всего на 3 месяца, после чего уровень цен вновь начнет регулировать рынок.



При этом, Оглоблина заявила о недопустимости в период падения зарплат и роста безработицы повышать цены на базовые продукты. В связи с этим, по ее мнению, правительство должно задуматься о предоставлении малоимущим гражданам продуктовых карточек, социального питания или товаров первой необходимости.



9 декабря, в ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин отметил, что у правительства есть все необходимые инструменты, чтобы сдержать рост цен, которые необходимо своевременно применять и потребовал составить список конкретных мер по борьбе с ростом цен и назвать сроки, в которые эти меры должны быть приняты.



Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 декабря поручил к утру понедельника, 14 декабря, подготовить нормативно-правовые акты по нормализации цен на продукты.



Крупнейшие производители сахара и подсолнечного масла 16 декабря подписали соглашение о заморозке цен на свою продукцию.