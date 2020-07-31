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Общество     31.07.2020 11:20

В отношении муниципального депутата Юлии Галяминой возбуждено уголовное дело

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Теги:  СК РФ  депутаты  уголовное дело  митинги 

31 июля. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело возбуждено в отношении муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой, сообщается на официальном сайте столичного управления СК РФ.

Сообщается, что уголовное дело в отношении Галяминой возбуждено по статье «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». По данной статье Галяминой может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сообщается, что в начале июля Галямина разместила в интернете призывы выйти на несанкционированный митинг 15 июля, в котором в итоге приняли участие около 150 человек. При этом за прошедшие полгода Галямина неоднократно привлекалась к ответственности за нарушение правил проведения митингов.

По мнению следователей, Галямина умышленно неоднократно пренебрегала нормами административного законодательства, в связи с чем против нее было решено возбудить уголовное дело.



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Теги: 
СК РФ  депутаты  уголовное дело  митинги 

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