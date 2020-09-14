14 сентября. Mossovetinfo.ru - В Московской области запустили «горячую линию» по вопросам организации питания в школах, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.



«Горячая линия» будет действовать с 14 сентября по 5 октября. С ее помощью граждане могут получить ответы на вопросы, касающиеся организации питания в школах, качества используемых продуктов, порядка мониторинга качества питания, в том числе общественного (родительского контроля) и на другие интересующие вопросы.



Консультации проводят специалисты Единого Консультационного Центра Роспотребнадзора, а также сотрудники территориальных отделов областного управления.