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Общество     14.09.2020 02:05

В Подмосковье запустили «горячую линию» по вопросам школьного питания

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Теги:  Московская область  Подмосковье  Роспотребнадзор  горячая линия  школьное питание 

14 сентября. Mossovetinfo.ru - В Московской области запустили «горячую линию» по вопросам организации питания в школах, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Горячая линия» будет действовать с 14 сентября по 5 октября. С ее помощью граждане могут получить ответы на вопросы, касающиеся организации питания в школах, качества используемых продуктов, порядка мониторинга качества питания, в том числе общественного (родительского контроля) и на другие интересующие вопросы.

Консультации проводят специалисты Единого Консультационного Центра Роспотребнадзора, а также сотрудники территориальных отделов областного управления.


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Теги: 
Московская область  Подмосковье  Роспотребнадзор  горячая линия  школьное питание 

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