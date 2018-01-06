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Общество     06.01.2018 20:51

В праздник Рождества Христова в 23.00 начнется прямая трансляция Патриаршего богослужения

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Теги:  Рождество Христово  богослужение  трансляция 

6 января. Mossovetinfo.ru – В праздник Рождества Христова на российских телеканалах «Первый», «Россия 1» и портале Патриархия.ru пройдет прямая трансляция Патриаршего богослужения, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

«В ночь с 6 на 7 января 2018 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, «начало трансляции в 23.00».

Отмечается, что «прямая трансляция с сурдопереводом из Храма Христа Спасителя будет осуществляться в эфире и на сайте телеканала «Спас»».

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Теги: 
Рождество Христово  богослужение  трансляция 

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