В праздник Рождества Христова в 23.00 начнется прямая трансляция Патриаршего богослужения

6 января. Mossovetinfo.ru – В праздник Рождества Христова на российских телеканалах «Первый», «Россия 1» и портале Патриархия.ru пройдет прямая трансляция Патриаршего богослужения, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.



«В ночь с 6 на 7 января 2018 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве», - говорится в сообщении.



По информации пресс-службы, «начало трансляции в 23.00».



Отмечается, что «прямая трансляция с сурдопереводом из Храма Христа Спасителя будет осуществляться в эфире и на сайте телеканала «Спас»».