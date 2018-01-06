Другие материалы
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Общество
06.01.2018, 20:51
В праздник Рождества Христова в 23.00 начнется прямая трансляция Патриаршего богослужения
6 января. Mossovetinfo.ru – В праздник Рождества Христова на российских телеканалах «Первый», «Россия 1» и портале Патриархия.ru пройдет прямая трансляция Патриаршего богослужения, сообщает пресс-служ...
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Партинформ
06.01.2018, 15:49
Жалоба Навального по недопуску к выборам отклонена Аппеляционной коллегией ВС
6 января. Mossovetinfo.ru - Апелляционная коллегия Верховного суда, рассмотрев жалобу Алексея Навального, признала правомерным решение Верховного суда РФ от 30 декабря 2017 года. Этим решением Навал...
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Партинформ
06.01.2018, 10:56
В субботу суд рассмотрит жалобу Навального об отказе ему участвовать в выборах
6 января. Mossovetinfo.ru - Жалобу Алексея Навального на постановление Центризбиркома, отказавшегося зарегистрировать группу избирателей, для поддержки самовыдвижения Навального кандидатом в президент...