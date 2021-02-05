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Общество     05.02.2021 09:19

В приложении МВД появится сервис, который просит доступ к контактам пользователей

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Теги:  МВД  мобильные приложения  сервисы  базы данных 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Сервис для борьбы со звонками мошенников появится в мобильном приложении МВД, на его разработку будет потрачено 63 миллиона рублей, сообщает «Коммерсантъ».

При этом, для корректной работы пользователи должны будут дать сервису доступ к своим контактам.

При звонке с неизвестного номера сервис начнет сопоставлять его с имеющейся в МВД базой данных мошенников. При совпадении на экране телефона появится предупреждение о том, что возможно ему звонят мошенники.

Однако, по мнению экспертов, новый сервис будет, по сути, собирать базу телефонных номеров за счет контактов пользователей. А поскольку их обработка будет проводится на сторонних серверах, существует вероятность утечки данных.

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Теги: 
МВД  мобильные приложения  сервисы  базы данных 

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