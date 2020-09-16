16 сентября. Mossovetinfo.ru - Член Общественной палаты руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, направил письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко, в котором предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники, сообщает RT.



Хамзаев отметил, что в дни новогодних праздников в России практически вдвое вырастает смертность от отравления алкоголем. В связи с этим он предлагает в эти дни ограничить продажу алкоголя четырьмя часами - с 14:00 до 18:00. По мнению Хамзаева, это не только позволит снизить уровень смертности от алкогольных отравлений в новогодние праздники, но и будет способствовать снижению преступности в этот период.



Ранее в Минтруда сообщили, что в 2021 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать 10 дней - с 1 по 10 января.