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Общество     16.09.2020 11:28

В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

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Теги:  продажа алкоголя  Новый год  праздники  ограничения 

16 сентября. Mossovetinfo.ru - Член Общественной палаты руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, направил письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко, в котором предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники, сообщает RT.

Хамзаев отметил, что в дни новогодних праздников в России практически вдвое вырастает смертность от отравления алкоголем. В связи с этим он предлагает в эти дни ограничить продажу алкоголя четырьмя часами - с 14:00 до 18:00. По мнению Хамзаева, это не только позволит снизить уровень смертности от алкогольных отравлений в новогодние праздники, но и будет способствовать снижению преступности в этот период.

Ранее в Минтруда сообщили, что в 2021 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать 10 дней - с 1 по 10 января.


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Теги: 
продажа алкоголя  Новый год  праздники  ограничения 

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