17 июня. Mossovetinfo.ru – Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России новое пособие для матерей0одиночек, соответствующее предложение уже направлено в Госдуму и правительство, сообщает RT со ссылкой на председателя НРК Ирину Волынец.



По мнению Волынец, несмотря на то, что государство уже выделило пособия на детей, в связи с введенными из-за коронавируса ограничениями, родители-одиночки все равно остаются незащищенной группой. В связи с этим, НРК предлагает до конца года выплачивать таким родителям компенсацию в размере не менее двух прожиточных минимумов на члена семьи.



При этом, все действующие льготы и пособия должны быть сохранены.