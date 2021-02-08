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Общество     08.02.2021 11:55

В России впервые с конца октября выявлено менее 16 тысяч случаев коронавируса за сутки

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

8 февраля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России зафиксировано 15 916 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

В последний раз менее 16 тысяч случаев заболевания за сутки в России было выявлено 21 октября.

Также за стуки в России от коронавируса вылечился 15 881 человек из числа заболевших ранее. Скончалось в результате заболевания 407 человек.

В Москве за сутки выявлено 1 728 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3 349 человек, скончались 62 человека.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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