В России впервые с конца октября выявлено менее 16 тысяч случаев коронавируса за сутки

8 февраля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России зафиксировано 15 916 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



В последний раз менее 16 тысяч случаев заболевания за сутки в России было выявлено 21 октября.



Также за стуки в России от коронавируса вылечился 15 881 человек из числа заболевших ранее. Скончалось в результате заболевания 407 человек.



В Москве за сутки выявлено 1 728 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3 349 человек, скончались 62 человека.