 
Актуальные темы: коронавирус
Общество     02.03.2021 11:44

В России впервые с начала октября выявлено менее 11 тысяч случаев заболевания COVID-19

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

2 марта. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 10 565 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Менее 11 тысяч случаев заболевания за сутки в России зафиксировано впервые с 5 октября прошлого года, когда за сутки выявили 10 888 случаев заболевания.

Кроме того, за прошедшие сутки в России от коронавируса вылечились 14 966 пациентов из числа заболевших ранее. Скончался в результате заболевания 441 человек.

В Москве за сутки выявлено 1 277 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровлеи 1 796 человек, скончались 49 человек.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

Возврат к списку

Лента новостей

11:44 Общество В России впервые с начала октября выявлено менее 11 тысяч случаев заболевания COVID-19

11:15 В России Роспотребнадзор выпустил рекомендации для школьников

10:49 Город (Москва и область) Для жителей ТиНАО на портале «Наш город» открыто 30 новых тем

10:33 Общество Бывший главный тренер «Спартака» Романцев перенес инфаркт

10:00 В России Голикова рассказала, когда в России сформируется коллективный иммунитет

Актуальные материалы

11:14 Город (Москва и область) Началась вакцинация добровольцев исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

21:12 Город (Москва и область) Голосование по вопросу установки памятнику на Лубянке остановлено досрочно

07:32 Город (Москва и область) Две новые темы появились на портале «Наш город»

07:25 Общество Более тысячи новых заданий для самопроверки появилось в «МЭШ»

10:20 Общество В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления

22:51 Другое «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru