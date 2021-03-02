В России впервые с начала октября выявлено менее 11 тысяч случаев заболевания COVID-19

2 марта. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 10 565 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Менее 11 тысяч случаев заболевания за сутки в России зафиксировано впервые с 5 октября прошлого года, когда за сутки выявили 10 888 случаев заболевания.



Кроме того, за прошедшие сутки в России от коронавируса вылечились 14 966 пациентов из числа заболевших ранее. Скончался в результате заболевания 441 человек.



В Москве за сутки выявлено 1 277 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровлеи 1 796 человек, скончались 49 человек.