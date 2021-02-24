В России впервые с начала октября выявлено менее 12 тысяч новых случаев COVID-19

24 февраля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России было выявлено 11 749 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Менее 12 тысяч новых случаев заболевания в России выявлено впервые с 8 октября прошлого года.



Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 12 218 человек из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 383 человека.



В Москве за сутки выявлено 1 417 случаев заражения коронавируса. Выздоровели 1 719 человек, скончались от коронавируса 43 человека.