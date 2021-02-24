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Общество     24.02.2021 11:24

В России впервые с начала октября выявлено менее 12 тысяч новых случаев COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России было выявлено 11 749 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Менее 12 тысяч новых случаев заболевания в России выявлено впервые с 8 октября прошлого года.

Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 12 218 человек из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 383 человека.

В Москве за сутки выявлено 1 417 случаев заражения коронавируса. Выздоровели 1 719 человек, скончались от коронавируса 43 человека.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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