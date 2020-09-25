25 сентября. Mossovetinfo.ru - В России за сутки выявлено 7 212 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным количеством с 24 июня, когда было зафиксировано 7 176 случаев заражения, сообщает оперативный штаб.
За прошедшие сутки в России выздоровело после заболевания коронавирусом 4 317 человек, скончалось в результате заболевания 108 человек.
Всего с начала пандемии в России было выявлено 1 136 048 случаев заражения. Выздоровело 934 146 человек, скончалось 20 056 человек.
Ранее оперативный штаб Москвы сообщил, что за прошедшие сутки в столице зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом с 12 июня.
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