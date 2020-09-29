29 сентября. Mossovetinfo.ru - В России за сутки выявлено 8 232 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это максимальное количество случаев заражения с 15 июня, когда за сутки было выявлено 8 242 случая заражения.



Днем ранее в России было выявлено 8 135 случаев заражения.



Также сообщается, что за сутки от коронавируса вылечились 6 479 человек, еще 160 человек скончались в результате заражения.



Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 167 805 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 952 399 человек, скончались 20 545 человек.



Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 2 300 случаев заражения коронавирусом.