6 октября. Mossovetinfo.ru - В России за сутки выявлено 11 615 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Больше случаев заражения за сутки в России было выявлено только 10 мая, когда за один день зафиксировали 11 656 случаев заражения.
Кроме того, за прошедшие сутки 6 252 человека выздоровело, 188 человек скончалось.
Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 237 504 случая заражения коронавирусом. 988 576 человек выздоровели, 21 663 человека скончалось.
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