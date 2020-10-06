6 октября. Mossovetinfo.ru - В России за сутки выявлено 11 615 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Больше случаев заражения за сутки в России было выявлено только 10 мая, когда за один день зафиксировали 11 656 случаев заражения.



Кроме того, за прошедшие сутки 6 252 человека выздоровело, 188 человек скончалось.



Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 237 504 случая заражения коронавирусом. 988 576 человек выздоровели, 21 663 человека скончалось.